Di palo in…fuorigioco: derby Orange, prima Reijnders poi De Vrij. Finisce 1-1

De Vrij salva l'Inter nei minuti finale. Tre pali e tre gol in fuorigioco per i nerazzurri.

Altro giro, altro derby, altre emozioni tra pali, fuorigiochi e gol nei minuti conclusivi. Termina in pari la sfida di San Siro. Un gol e un tempo per parte. Nella prima frazione è Reijnders a mandare i rossoneri in vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa è De Vrij, nel recupero, a regalare il pari ai nerazzurri.

Milan – Inter, Reijnders apre le danze a fine primo tempo

Primo tempo divertente a San Siro. Entrambe mostrano una buona fase difensiva, senza rinuncia ad offendere; con l’Inter che prova a gestire palla e il Milan più propenso al contrattacco in contropiede. In chiave nerazzurra è Lautaro Martinez ad essere il più pericolo dei suoi, senza, però, trovare la via della rete. Ben due le reti annullate alla formazione di Inzaghi per offside: il primo a Dimarco dopo appena sette minuti e il successivo di Lautaro Martinez al trentatreesimo. La svolta della prima frazione arriva quasi al termine. Theo Hernández si avvia in solitaria verso la porta dell’Inter, trovando la sovrapposizione dalla fascia di Leão; il portoghese, servito dal terzino francese, calcia da posizione defilata trovando l’opposizione di Sommer, che, tuttavia, non può nulla sulla successiva ribattuta vincente di Tijjani Reijnders.

Milan – Inter, tra pali e il gol nel finale di De Vrij

L’Inter prova a ricomporsi ad inizio secondo tempo e si fa vedere dalle parti dai Maignan con Lautaro Martinez. L’argentino conclude di sinistro trovando la pronta risposta dell’estremo difensore rossonero. Al sessantreesimo arriva il pari dell’Inter, immediatamente annullato per fallo, che si somma ai due precedenti. Contrasto spalla a spalla Dumfries-Theo Hernández, prima che l’olandese la metta al centro per Lautaro Martinez, pronto a colpirla e a superare Maignan. Dopo pochi minuti è ancora la formazione di Simone Inzaghi a rendersi pericolosa. Dagli sviluppi di un corner è Bisseck a staccare di testa e colpire il palo, che nega il pari ai nerazzurri. All’ottantunesimo, ancora da corner, è Thuram, questa volta di piede, a colpire nuovamente il legno, lo stesso colpito precedentemente dal tedesco. All’ottantanovesimo occasione rossonera con Camarda. Il giovane talento italiano ruba palla a Zielinski e calcia da fuori area, mandandola alta sopra la traversa. Il terzo palo, sempre lo stesso, è colpito da Dumfries. Al noventatreesimo: cross di Bisseck per Zalewski, all’esordio in maglia Inter, che fa da sponda per De Vrij, che non si fa trovare impreparato e regala il pareggio, insperato, ai nerazzurri.