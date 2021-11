Milan Inter, derby scudetto: domenica alle 20.45 torna il grande calcio a San Siro: il Diavolo e il Biscione si sfidano nel derby numero 175 in campionato

Milan Inter, derby scudetto: situazione rossonera

Stefano Pioli deve fare a meno dello squalificato Theo Hernandez che potrebbe essere rimpiazzato da Kalulu, autore di un ottimo secondo tempo nella sfida di Champions League con il Porto. Kjaer affiancherà Tomori dal primo minuto, mentre Calabria vestirà la fascia da capitano.

A centrocampo il tecnico rossonero tornerà a puntare molto probabilmente sul duo Kessie–Tonali. B. Diaz, dopo lo stop dovuto al Covid, non è apparso al top e si prevede un agguerrito ballottaggio con Krunic per un posto da titolare nel derby.

L’infinito Zlatan Ibrahimovic vive di queste e partite e guiderà con assoluta certezza l’attacco milanista.

Milan Inter, derby scudetto: situazione nerazzurra

Il trio di difesa di Simone Inzaghi dovrebbe essere quello titolare, composto da Milan Skriniar, De Vrij e Bastoni. Darmian rappresenta la prima scelta per quanto riguarda la corsia di destra.

A centrocampo tutti gli occhi sono puntati sull’ex Hakan Calhanoglu. Il turco è pronto a riprendersi un posto da titolare dopo l’impegno in Champions League. Perisic è favorito su Dimarco: il croato sta vivendo un ottimo periodo di forma mentre Dimarco potrebbe subentrare a gara in corso.

Lautaro Martinez e Edin Dzeko tornano insieme per guidare la formazione nerazzurra alla vittoria.

Milan Inter, derby scudetto: le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Touré; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Milan Inter, derby scudetto: le parole dei protagonisti

Olivier Giroud coccola il suo Milan in vista del derby con l’Inter: “Non vedo l’ora di giocare contro l’Inter – le parole nella nostra lingua dell’attaccante francese a Milan Tv – sono molto carico, attendo con ansia domenica sera per vedere San Siro in festa. Voglio vedere i nostri tifosi con tante sciarpe e bandiere: è una partita molto importante, spero che vinceremo“.

Sponda nerazzurra, l’analista ed ex bandiera Beppe Bergomi, in collegamento con SkySport dice la sua sull’attuale condizione delle due squadre: “Il Milan ha una rosa profonda come l’Inter e quest’anno i 7 punti pesano: i rossoneri sono focalizzati sul campionato. L’Inter però ci arriva bene dopo la vittoria in Champions. Quest’anno il Milan ha portato a casa le partite sporche: ogni volta trova una chiave diversa per vincere. L’Inter invece è più compassata ma più esperta, quando va in avanti può far male con le combinazioni delle punte”