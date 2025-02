Le scelte di Conceicao e Inzaghi per il derby della Madonnina

Verso Milan – Inter | Il derby della madonnina si avvicina, ancora 24 ore per Conceicao e Inzaghi per scegliere l’11 da mandare in campo.

Le ultime sulle formazioni di Milan e Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.