Milan, Inter e Juventus studiano i possibili colpi: quante stelle in scadenza

Il 30 giugno del 2021 scadrà il contratto di numerosi giocatori di grande rilievo. Milan, Inter e Juventus potrebbero approfittare di queste grandi “occasioni” per migliorare le proprie rose.

Nelle scorse settimane si è parlato della possibile rottura tra Real Madrid e Sergio Ramos. Il contratto dello spagnolo terminerà nel 2021. Al momento pare esserci distanza tra offerta e domanda; i blancos offrono un ulteriore anno, l’entourage del giocatore ne pretende due. La Juventus è tra le pretendenti per il raggiungimento di un accordo con il numero 4. Ad oggi non si ha notizia di alcun contatto, ma i bianconeri restano ad osservare.

Per quanto riguarda le milanesi, l’Inter pensa a un altro argentino in caso di addio di Lautaro Martinez, con il Kun che a fine stagione potrebbe tentare una nuova avventura in un nuovo campionato. Il Milan sonda due esterni d’attacco: Depay e Thauvin. Il primo sembra essere destinato al Barcellona; per quanto riguarda il secondo in estate era stato corteggiato dall’Atalanta. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Draxler e Di Maria a fine stagione potrebbero lasciare il Paris-Saint Germain e scegliere di giocare per un’altra squadra, sperando di trovare più continuità, le italiane guardano con molta attenzione l’evolversi di queste situazioni.