Milan – Inter, in Coppa Italia è di nuovo derby | Le formazioni

Conceicao sfida Inzaghi in Coppa Italia

Si rinnova il derby della Madonnina, nuovo appuntamento per la stracittadina tra Milan e Inter. Rossoneri a caccia della finale per dare un senso ad una stagione altalenante e deludente, l’Inter cerca riscatto dopo il derby perso in Supercoppa. Un Milan Inter tutto da vivere.

Le probabili formazioni di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Bondo; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Arnautovic All. Inzaghi.