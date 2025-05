Milan, Italiano vicino al rinnovo con il Bologna: idea Thiago Motta per la panchina

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan, ieri è stato il primo giorno di lavoro al Milan, ed è stato molto intenso per l’ex Lazio, che prima ha incontrato nella sede dei rossoneri il ds della Roma Ghisolfi e il procuratore Giuseppe Riso e poi in serata è stato a cena con Zlatan Ibrahimovic, l’ad Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada per programmare i prossimi obiettivi del club.

Milan, scendono le quotazioni per Italiano, risale Thiago Motta

Il primo passo da fare è quello di scegliere il nome del nuovo allenatore del Milan. Dopo i mesi utilizzati per fare i casting per la giusta scelta del ds adesso il Diavolo ha fretta e vuole chiudere presto per il tecnico. I nomi che girano intorno al nuovo allenatore sono tantissimi, si susseguono da mesi. Nelle ultime settimane nel mirino è finito Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna.

Vincenzo italiano è ancora l’allenatore dei felsinei, non ha ancora firmato il rinnovo con il club emiliano ma sembra vicino a farlo e quindi salgono le quotazioni di Thiago Motta, esonerato a fine marzo dalla Juventus e attualmente senza nessuna squadra. Motta sarebbe libero e potrebbe approdare sulla panchina rossonera.