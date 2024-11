Milan, Jovic ko: scatta l’ora di Camarda

“Luka Jović, accompagnato da un membro dello staff medico del Milan, è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Jović si fermerà a Belgrado per otto giorni di convalescenza prima di far rientro a Milanello dove inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. La stima dei tempi di recupero è di quattro settimane”.

Milan, tocca a Camarda

Questo è il comunicato del club rossonero che svela come l’ex attaccante della Fiorentina sarà fermo ai box per almeno 25 giorni, con Francesco Camarda che che scala le gerarchie dietro a Morata e Abraham, tornato al gol in Champions. La Gazzetta dello Sport svela come il giovane attaccante sia in pianta stabile oramai nella squadra di Fonseca.