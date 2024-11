Il futuro di Luka Jovic sembra essere lontano da Milanello. Infatti, secondo le ultime voci di mercato, l’attaccante potrebbe salutare il rossoneri già nella prossima finestra di mercato.

Milan, l’infortunio di Jovic

Attualmente il classe ’97 è infortunato, ma dovrebbe tornare a disposizione di Fonseca il prossimo dicembre, mese che sarà decisivo per comprendere il ruolo del serbo nelle gerarchie rossonere. Per adesso però il mister li a sempre preferito Tammy Abraham e soprattutto Alvaro Morata, concedendo a Jovic solamente 78′ minuti in 3 presenze.

Milan, le squadre interessate a Jovic

Dunque, nel caso in cui l’attaccante dovesse salutare il Milan, non avrebbe grosse difficoltà a trovare un nuova destinazione, come ad esempio il Torino che punterebbe su Jovic per rinnovare il proprio reparto offensivo.

Non mancano inoltre le offerte dall’estero, dalla Turchia sia il Galatasaray e Göztepe sono interessate al serbo, senza dimenticare l’Arabia Saudita, Qatar e MLS.

Queste dunque le ipotesi più calde, non ci resta quindi che aspettare la prossima sessione di mercato, per capire quale sarà la decisione della dirigenza del Milan.