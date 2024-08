L'attaccante non vuole lasciare il Milan in queste ultime ore di mercato

Il Milan sta provando a fare spazio per concedersi un ultimo acquisto in queste ore rimanenti di calciomercato. Sulla lista dei partenti c’è Luka Jovic che però ha rifiutato tutte le offerte, seppur poche, per lasciare Milanello.

Jovic ha rifiutato il ritorno in Spagna

Sull’attaccante serbo c’è l’interesse di diversi club spagnoli ma ha fatto sapere alla società rossonera che vorrebbe restare in squadra per giocarsi le sue carte.