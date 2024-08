Juventus e Milan stanno lavorando per mettere in porto una trattativa per Kalulu. Ma il francese potrebbe non essere l’unico elemento di dialogo tra le due parti,ma nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e Fali Ramadani per discutere sull’uscita di Jovic e prendere informazioni su Federico Chiesa.

Milan, Chiesa possibile colpo last minute dei rossoneri

Il contratto di Federico Chiesa con la Juve scadrà il prossimo 30 giugno 2025 ed è fuori dal progetto del neo tecnico bianconero Thiago Motta. Chiesa sarebbe stato proposto al Milan, ma ancora non ci sarebbe stata apertura totale da parte del club di Via Aldo Rossi.

Il Milan potrebbe essere la soluzione giusta, perché offrirebbe all’azzurro la chance di giocare in Champions, ma c’è anche la necessità di una riduzione dell’ingaggio. Un problema non da poco dal momento che la rottura con la Juventus è arrivata proprio a causa di questo motivo. L’ex Fiorentina guadagna già 5 milioni di euro netti a stagione e chiede uno stipendio di oltre 6 milioni di euro per firmare con un’altra squadra. La Juventus valuta Chiesa intorno ai 15 milioni di euro e ha una lunga lista di squadre pronte a prendere il giocatore.