Milan-Juventus si avvicina: Fonseca studia le mosse

La sosta delle nazionali è terminata, e la Serie A riprende offrendo tra le altre, due big match importanti: Napoli-Roma e Milan-Juventus. Per il Milan, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, la patita di sabato potrebbe già rappresentare un crocevia importante per il suo campionato: un sconfitta metterebbe infatti in seria discussione già a novembre la corsa scudetto ma complicherebbe anche la lotta per le prime quattro posizioni.

Triplice opzione sulla trequarti

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Fonseca starebbe studiando con particolare attenzione 3 mosse differenti per la trequarti rossonera. La prima soluzione ricalcherebbe quella utilizzata a Madrid: Leao sulla sinistra, Pulisic centrale e Musah sulla destra ad aiutare Emerson Royale a contenere le sgasate di Yildiz; La seconda idea di Fonseca sarebbe quella di una trequarti super-offensiva con Leao sulla sinistra, Pulisic centrale e Chukwueze sulla destra. L’ultima ma comunque possibile opzione è quella che vedrebbe Loftus Cheek trequarti con Pulisic spostato sull’out di destra e Leao su quello di sinistra.