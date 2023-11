Nella giornata di oggi, secondo quanto riferisce milannews.it, Pierre Kalulu, giocatore del Milan, si sottoposto ad un’operazione chirurgica. Il difensore francese è stato operato per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione è stata svolta in Finlandia e i tempi di recupero sono stati stimati in quattro mesi. Pioli perderà quindi un giocatore fondamentale per il suo turnover.

Un inizio di stagione complicato per Kalulu

L’ex Lione ha avuto un inizio di stagione veramente travagliato: dopo l’infortunio ad inizio campionato, che lo ha tenuto fuori da metà settembre fino a metà ottobre, adesso dovrà fare i conti con uno stop ancora più grave. Nel match del Maradona il giocatore rossonero ha dovuto abbandonare il campo al 19′ in seguito ad un contrasto di gioco con Elmas. Ulteriori accertamenti hanno poi confermato un grave lesione al tendine meritevole di un intervento chirurgico.