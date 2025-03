Gimenez facile punto della situazione sulla sia vita e sul Milan. Il giocatore messicano ha rilasciato una lunga intervista a Corriere della Sera.

Milan, Gimenez: “I gol arriveranno”

Il giocatore del Milan rassicura tutti: “Abbiate fede, i gol arriveranno. I primi due mesi al Milan sono stati molto intensi. Soprattutto fuori dal campo. Mi sono adattato a una nuova città, un nuovo ambiente. Adesso voglio fare ciò per cui sono qui: segnare e vincere.” Dopo aver vinto la Nations League di Concacaf col suo Messico, Santiago Gimenez dichiara: “I gol arriveranno. Ne sono sicuro. L’importante è che vinciamo, come è successo nelle ultime due partite. Se segna Rafa o Christian Pulisic o un altro compagno, è uguale. Col mister Conceicao stiamo lavorando duro. Non siamo contenti della classifica. Ma non è ancora finita”.

L’obiettivo a Milano è quello del quarto posto, al riguardo ha detto: “Obiettivo quarto posto? Sì, noi ci crediamo. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso. Ora pensiamo al Napoli, poi ci sarà l’Inter”. E al Maradona il messicano ci sarà nonostante il problema alla caviglia accusato in nazionale, anche se non è sicuro di un posto da titolare: “Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò“.