Milan, la Roma si inserisce per Bonaventura

ROMA, BONAVENTURA- Giacomo Bonaventura si è ripreso il Milan. Il trentenne, infatti, è rientrato da un lungo infortunio e ha preso in mano le chiavi del centrocampo rossonero. L’ex Atalanta sta catturando diverse attenzioni a suon di gol (e di grani prestazioni). Nonostante le ultime prodezze, il Milan non ha ancora rinnovato il contratto del suo centrocampista che scade il prossimo giugno. Bonaventura resterebbe volentieri in rossonero con un piccolo aumento di ingaggio ma il suo agente, Mino Raiola, non ha buoni rapporti con il club lombardo.

ROMA, SONDAGGIO PER BONAVENTURA

Il futuro di Bonaventura è ancora un mistero. Qualora non arrivasse il rinnovo contrattuale, il calciatore sarà libero di firmare con altri club dal prossimo 1° febbraio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Roma avrebbe iniziato i primi sondaggi per regalare il fantasista a Paulo Fonseca. Sul classe ’89 c’è da registrare anche l’interesse della Fiorentina.