L’ex capitano rossonero Riccardo Montolivo si è espresso ieri, ai microfoni di Prime Video, sulla prestazione del “suo” Milan contro il Borussia Dortmund, valevole per la quinta giornata di Champions League. I rossoneri sono usciti da San Siro sconfitti per 1-3 da un’ottima prestazione dei gialloneri di Terzic. I ragazzi di Pioli non hanno convinto e, per questo, sono piovute non poche critiche per la prestazione offerta al popolo rossonero. Come riportato da Milannews.it, queste sono le parole di Montolivo: “È stata una prestazione matura quella del Dortmund, che stasera ha vinto meritatamente. Il Milan ha avuto un buon periodo nel primo tempo, ma solo per 10-15 minuti, e questo non basta“.

Milan, la qualificazione non dipende solo dal Newcastle

Il risultato amaro della notte di San Siro porta il club di via Aldo Rossi verso una nuova programmazione della stagione: il Milan può ancora ottenere la qualificazione ma le chance sono estremamente ridotte, con una possibile perdita economica ingente. Vincere nel nord dell’Inghilterra potrebbe non bastare poiché un pareggio tra Dortmund (già qualificato) e Psg chiuderebbe difatti tutte le porte per i tanto agognati ottavi di finale ai rossoneri.