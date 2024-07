Milan, la verità su Zirkzee: prossime 48 ore decisive

Dopo l’addio a Olivier Giroud, il Milan sta cercando il nuovo numero 9. La dirigenza rossonera ha capito che ha bisogno di un giocatore con carisma, gol e qualità, ecco perché le prossime 48 ore possono essere decisive in questo senso.

Milan, il punto sull’arrivo di Zirkzee

Secondo “Tuttosport”, nonostante le tante difficoltà del caso, per l’attacco rossonero sono stati fatti tanti nomi, ma il primo obiettivo del Milan resta Joshua Zirkzee. Il colpo, però, rischia di fallire a causa delle richieste dall’agente del giocatore, Kia Joorabchian. I rossoneri devono trovare un accordo in tempi brevi, altrimenti Zirkzee firmerà con un’altra squadra. Ciò spiega l’importanza delle prossime 48 ore, perché tra la partecipazione dell’Olanda a Euro 2024 e la pressione del Manchester United, il futuro dell’attaccante classe 2001 potrebbe essere deciso una volta per tutte.