Milan, le ultime sulle condizioni di Leão

Milan, ipotesi panchina per il portoghese

Il Milan avvia la preparazione in vista della finalissima contro l’Inter del 6 gennaio. Continuano i dubbi sulla presenza di Leão. Il portoghese, stando a quanto riferisce SportMediaset, si è allenato da solo nella mattina odierna e non filtra ottimismo riguardo al suo recupero. Resta da comprendere se il calciatore proverà a svolgere la seduta in gruppo durante il pomeriggio o continuerà a lavorare a parte. Il massimo del risultato raggiungibile resta la panchina.