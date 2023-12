Rafael Leao torna a disposizione del Milan e del tecnico Stefano Pioli dopo l’esito positivo degli esami. L’attaccante portoghese aveva rimediato una lesione muscolare durante l’ultima trasferta a Lecce del Milan (2-2). La guarigione sembra ormai completata anche se, come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’ex Lille dovrà iniziare adesso il processo di riatletizzazione personalizzata in vista del match cruciale di Champions League contro il Newcastle in Inghilterra.

Leao, difficile il recupero per l’Atalanta

Le condizioni fisiche del fuoriclasse portoghese però non sembrano essere delle migliori in vista della trasferta di Bergamo di sabato prossimo. Periodi troppi brevi per un pronto recupero che non metta nuovamente in pericolo le condizioni del classe’99.