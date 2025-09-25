Il Milan di Max Allegri ritrova Rafa Leao. Il portoghese, out da tempo per infortunio, sembra aver recuperato definitivamente. Contro il Napoli, nel big match in previsione domenica 28 settembre alle 20.45, l’attaccante dovrebbe partire dalla panchina.

Milan, Leao è pronto: contro il Napoli partirà dalla panchina

Il Milan, intanto, dopo tre vittorie consecutive in campionato e una in Coppa Italia senza subire gol, è chiamato al primo esame: il Napoli di Antonio Conte, una delle migliori squadre, per prestazioni, in Italia e in Champions League. La formazione partenopea è attesa a San Siro per la quinta giornata di Serie A. Finalmente Allegri potrà contare anche su Rafael Leao: il portoghese sembra aver recuperato dal problema al soleo che lo ha costretto a saltare le prime quattro giornate di campionato.

Anche se il giocatore sembra stare bene, si è allenato in gruppo, sicuramente non partirà dal primo minuto, non da titolare. Allegri lascerà l’attaccante portoghese in panchina a disposizione in caso di necessità. Molto probabilmente il tecnico toscano darà occasione al giocatore di tornare sul rettangolo di gioco, appena possibile durante il march.