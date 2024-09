Milan – Lecce, le scelte di Fonseca e Gotti: le formazioni

Milan in campo alle 20.45, i rossoneri cercano la vittoria post derby

Fonseca verso la conferma del 4-4-2 per il suo Milan. Difesa con Gabbia e Tomori al centro, con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle fasce. A centrocampo Fofana e Reijnders, con Pulisic e Leão sugli esterni. Davanti confermato Abraham con Loftus-Cheek trequartista.

Il Lecce opta per il 4-2-3-1. Krstovic punta, sostenuto da Dorgu, Rebic e Banda sulla trequarti. In mezzo al campo Coulibaly e Ramadani. Difesa con Baschirotto e Gaspar centrali, supportati da Pelmard e Gallo sui lati. In porta: Falcone.

Milan – Lecce, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic. All. Gotti.