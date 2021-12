Milan Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Se dopo le prime 4 partite nelle quali era stato raccolto solo un punto nessuno poteva crederci, il gol di Messias che ha permesso al Milan di sbancare il Wanda Metropolitano ha ridato speranze di qualificazione ai rossoneri. Per farcela, però, il Diavolo deve battere in casa un Liverpool schiacciasassi (5 vittorie su 5 per i Reds nel girone) e sperare in un risultato positivo nell’altra partita del girone tra Porto e Atletico Madrid.

Milan Liverpool, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Diaz; Ibrahimovic

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané

Milan Liverpool, i precedenti

Quando si pensa a Milan-Liverpool non possono non venire in mente le due finali di Champions League, a stretto giro di posta, nelle quali le due squadre si sono incontrate. Nel 2005, a Istanbul, ci fu il clamoroso tracollo del Milan che, all’intervallo, era avanti per 3-0 con le reti di Maldini e Crespo (doppietta), ma che si fece rimontare e poi superare ai calci di rigore. Due anni dopo, però, ci fu il riscatto rossonero con Pippo Inzaghi che iscrisse il suo nome nella storia con la doppietta che, in quel di Atene, portò i meneghini al settimo trionfo europeo. E curiosamente, al di là di queste due storiche sfide, l’unico altro precedente è quello dell’andata di quest’anno con il Liverpool che si è imposto per 3-2 ad Anfield Road.

Milan Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle 21:00, sarà visibile su Canale 5 in chiaro e su Sky Sport Uno e Sky Sport oltre alle app Infinity+ e Now