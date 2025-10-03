Milan, Maignan via a gennaio: i rossoneri provano a tutelarsi

Il Milan non trova una soluzione al rebus Maignan. Con il portiere francese non è mai stato trovato un accordo per il rinnovo, senza il quale a giugno lascerà Milanello a parametro zero. Per evitare di perdere il portiere e anche i soldi, la soluzione potrebbe essere quella di lasciarlo partire a gennaio. Igli Tare sta lavorando a questo, per tutelarsi prima che avvenga il peggio.

Milan, Maignan via a gennaio?

L’estremo difensore francese aveva detto no al Chelsea, convinto dalla fiducia che la società aveva riposto in lui nonostante l’annata non entusiasmante. Nonostante le ultime decisioni, Maignan potrebbe presto lasciare il Milan, magari già nella finestra invernale di calciomercato, quella di gennaio 2026. A quanto pare la trattativa per il rinnovo con il club rossonero sarebbe piuttosto lontana e la sensazione è che questa possa essere la sua ultima stagione al Diavolo è di diventata concreta.

L’addio di Mike Maignan sarebbe un brutto colpo per il Milan, anche perché è stato poco incisivo nella scorsa stagione, ma è stato essenziale in tante altre occasioni. Più che altro merita una chance, anche perché di portieri come lui, in Serie A e nel mondo, ce ne sono ben pochi. Per il Milan significherebbe anche rimettersi alla ricerca di un profilo che possa garantire il suo stesso rendimento. Intanto il rinnovo del contratto non è in discussione, è qualcosa che resta in stallo e che la società è sempre disponibile al dialogo. Restano da capire le intenzioni e la voglia del portiere.