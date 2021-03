Milan, Mandzukic è pronto: il rientro dopo la sosta

Milan, Mandzukic è pronto

Mario Mandzukic è arrivato a Milano e ancora non è riuscito a dare il meglio della sua esperienza sul campo a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un po’. Il croato ha collezionato solo 5 presenze da gennaio ad oggi, soltanto una da titolare. Dopo lo stop per le Nazionali il giocatore dovrebbe rientrare e aiutare la squadra nel rush finale di stagione.

Milan, il croato rientra contro la Samp

Nel Milan pieno di infortuni servirà tanto lavoro di squadra per tutte le prossime gare, per poter centrare l’obiettivo che per tutta la prima parte del campionato era più che chiaro: lo scudetto. Se non dovesse essere possibile superare i nerazzurri, allora la squadra dovrà dare il massimo per la qualificazione in Champions league. Per farlo Stefano Pioli ha bisogno di tutta la rosa, e attende anche Mario Mandzukic. Mario è uno dei timonieri più attesi. Fino ad oggi praticamente non si è visto il croato, con le sue 5 presenze dove ha accumulato appena 175 minuti di gioco. La lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, che fin qui gli ha fatto saltare, tra coppa e campionato, nove partite, finalmente sembra essere guarita. Il campionato riprende il 3 aprile, e vede il Milan impegnato contro la Sampdoria al Meazza. Mario, anche se non per 90 minuti, dovrebbe iniziare a prendere minuti nelle gambe.