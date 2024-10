Milan, Moncada vuole blindare Gabbia: sarà il nuovo leader?

Non è di certo sbagliato affermare che Matteo Gabbia sia il difensore centrale più costante del Milan da gennaio. Il numero 46 ha dimostrato maturità e una tecnica davvero importante. Ora è pronto a raccogliere i frutti del suo lavoro.

Milan, il rinnovo di Gabbia

Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, i rossoneri avrebbero chiamato l’agente di Gabbia, per avviare le trattative per il rinnovo del contratto. L’accordo attuale scadrà nel 2026 e il Milan vorrebbe assicurarsi il giocatore fino al 2029. Sul piano finanziario, la richiesta dell’entourage è di raddoppiare l’attuale stipendio di un milione. Inoltre, non sarà necessario arrivarci attraverso una parte fissa, ma anche inserendo vari bonus. A breve ci sarà l’appuntamento con il club. Dopo il prolungamento di contratto potrebbe arrivare anche la fascia di capitano: in una squadra senza leader, anche Matteo è uno dei candidati per diventarlo.