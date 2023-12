Dopo la delusione di Champions League, quest’oggi Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa in vista della partita di serie A contro il Monza.

Milan-Monza, gli uomini di Pioli a lavoro

Come riportato da Milanews però quest’oggi ci sarà la classica rifinitura dove l’allenatore rossonero andrà a caccia di conferme per la partita contro la squadra brianzola dell’ex Presidente Berlusconi. Pioli nella rifinitura odierna potrebbe mischiare le carte dopo le fatiche di Newcastle.