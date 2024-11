Milan, Morata convocato dalla Spagna: scoppia il caso? 

Non è diventato ancora un vero caso, ma sono un po’ tesi i rapporti fra Milano-Madrid, a causa della convocazione in Nazionale di Alvaro Morata, nonostante il trauma cranico rimediato due giorni fa a Milanello dopo uno scontro in allenamento con Pavlovic.

Milan, caso Morata: scontro con la Spagna?

Come ha spiegato questa mattina “Tuttosport”, se Morata avrà il via libera per il volo, lunedì si recherà in ritiro con la sua Nazionale per essere visitato dai medici della Federazione Iberica, a cui sono arrivati ​​anche i referti dello staff medico del Milan. I rossoneri sperano che l’attaccante non venga utilizzato in partite decisive e che sia il giocatore stesso a far capire alla Spagna che non vale la pena rischiare.