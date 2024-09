Milan, Morata si allena ancora a parte ma punta la sfida contro il Venezia

Morata si è allenato ancora a parte nella giornata di oggi ed è in dubbio la sua convocazione per la partita contro il Venezia.

Nella mattinata di oggi Alvaro Morata ha lavorato ancora in modo personalizzato, in vista della sfida che si giocherà alla ripresa del campionato nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 20.45 contro il Venezia a San Siro. Lo spagnolo, insieme a Malick Thiaw, ha dunque lavorato a parte rispetto al gruppo di Paulo Fonseca.

Morata tenta il recupero in extremis per Milan-Venezia

Secondo l’emittente Sky Sport, tuttavia, il centravanti spagnolo ex Atletico Madrid sta lavorando insieme allo staff per tornare a disposizione in vista del match contro il Venezia. Ad oggi non esistono ancora certezze, ma la volontà del giocatore è forte e nelle prossime ore si capirà meglio se la convocazione è un’eventualità possibile oppure no. Il Milan lo aspetta.