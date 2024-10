Milan, Morata unico leader: è crisi?

Dopo la partita di ieri, finita 0-2 per il Napoli a San Siro, l’unica nota positiva del Milan rimane Alvaro Morata.

Milan, è rimasto solo Morata

Come sottolinea “milannews.it”, l’attaccante spagnolo ha mantenuto ancora una volta in campo ciò che aveva promesso il giorno del suo arrivo: voglia, determinazione e sacrificio. Il fatto è che se lo fa da solo è inutile, anche perché il calcio è uno sport di squadra che richiede dinamiche quasi perfette per far funzionare tutto al meglio. Allo stesso tempo, c’è da dire che il Milan ieri non ha giocato male, ma come al solito sbaglia sempre le stesse cose, e Morata è l’unico che ci ha provato, come dimostra il gol annullato.