Milan, nel mirino Matty Cash | Le ultime

Il viaggio di Geoffrey Moncada a Londra prevede, tra le altre cose, un incontro con l’Aston Villa per discutere della situazione che coinvolge il terzino destro Matty Cash, nato in Inghilterra e il cui passaporto è polacco.

Milan, Moncada a Londra per Matty Cash

Il Milan è alla ricerca di un nuovo terzino destro, che possa essere una valida alternativa per sostituire il capitano Calabria. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo di listino del calciatore è stimato intorno ai 30 milioni di euro. Cifra troppo importante per il Milan, considerando che non è un acquisto prioritario come quello della punta. L’obiettivo dei rossoneri è quello di prenderlo a meno, anche se non sarà facile visto che il contratto di Cash scadrà nel 2027.