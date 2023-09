Milan-Newcastle, Pioli oggi in conferenza stampa | Il tecnico ora predica calma

Parlerà quest’oggi in conferenza stampa Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Newcastle, gara che i rossoneri reputano fondamentale dopo il crollo avuto con l’Inter. Il tecnico rossonero parlerà ancora della crisi avvenuta nel derby e della forma fisica dei calciatori, visto che verrà fatto un piccolo turnover proprio in vista della partita contro gli inglesi, dove ci sarà Tonali, ex di lusso a San Siro.