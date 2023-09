Milan-Newcastle, si parte: c’è anche Ibra tra i presenti a San Siro

Il Milan è pronto a scendere in campo per il suo debutto stagionale in Champions League con il Newcastle per provare a riscattarsi dopo il disastroso derby di sabato, e ad assistere il match in tribuna ci sarà anche l’ex centravanti Zlatan Ibrahimovic.

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic?

Dopo la visita di ieri a Milanello, Ibra ha discusso con il presidente Gerry Cardinale la possibilità di tornare al Milan, ma lontano dal prato di gioco, infatti ora lo svedese sta riflettendo sulla possibilità di entrare a far parte della dirigenza rossonera per rimanere vicino alla squadra con cui ha giocato gli ultimi anni della sua incredibile carriera. Si attendono sviluppi.