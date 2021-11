Il Genoa fa spesa in casa Milan

Il Genoa chiede Castillejo

Nel mirino del nuovo Genoa targato Shevchenko ci sono Vitaliy Mykolenko e Samu Castillejo. Il terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev rappresenta il giocatore duttile in grado di giocare sull’esterno o da difensore centrale, giocatore che Shevchenko ha allenato in nazionale. La pista è calda, ma su di lui c’è da battere la concorrenza del Napoli.

Più facile arrivare a Samu Castillejo, l’esterno del Milan arriva da un periodo ricco di alti e bassi in rossonero, da esubero a protagonsita nel giro di pochi giorni, trovare la stabilità a Genoa potrebbe rappresentare la soluzione migliore per il centrocampista, Sheva ci punta e ci crede, affare non impossibile.