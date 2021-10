Milan, niente ritiro per Ibrahimovic: svelato il suo futuro

Il giocatore svedese vuole continuare a stupire in Champions League e a giocarsi la carta Mondiale con la Svezia.

Ibrahimovic non lascia, anzi raddoppia. L’attaccante svedese domani compierà 40 anni e vuole sentirsi ancora importante nonostante gli infortuni che in questi mesi hanno costretto il giocatore a fermarsi diverse volte.

L’attaccante svedese vuole continuare a essere protagonista in maglia rossonera e con quella della Svezia nonostante l’età e gli acciacchi che lo hanno fermato in questi mesi nonostante una carriera bellissima fatta di gol, grandi giocati e soprattutto trofei vinti in qualsiasi paese abbia giocato.

Milan, quale futuro per l’attaccante svedese?

In Qatar si giocherà nell’autunno 2022 e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Ibrahimovic punta al rinnovo con la maglia rossonera un’altra stagione. E dopo? Ebbene, lo svedese non ha ancora affrontato il tema di cosa fare da grande, ma anche in questo caso sembra avere le idee chiare: per lui è pronto un futuro da dirigente.

Due quindi gli obiettivi prefissati dall’attaccante svedese per chiudere in bellezza la carriera da calciatore prima di quella da dirigente che speriamo sia per certi verti la stessa.