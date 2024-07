Milan, nuova offerta per Fofana | C’è fiducia, il Monaco ha abbassato le sue pretese

Il Milan continua a trattare con il Monaco per Fofana. Ultima offerta recapitata pari a 12 milioni di euro, c'è ancora da trattare ma c'è fiducia.

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Youssouf Fofana, centrocampista che il Milan ha scelto per rinforzare la mediana a disposizione di Fonseca. Il ragazzo è da giorni al centro dei pensieri dei dirigenti rossoneri, che si stanno muovendo per abbassare le pretese del Monaco a suon di offerte a ribasso.

Milan, presentata offerta da 12 milioni per Fofana | Il Monaco scende a 18 di richiesta

Come riporta Sky, il Milan ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro al Monaco, mentre il club monegasco ne chiede 18. C’è già l’ok del centrocampista e si va avanti con ottimismo per limare le distanze cercando di arrivare quanto prima ad un accordo. Questo perché la richiesta iniziale del Monaco era di 25 milioni, ma la trattativa serrata che il Milan ha impostato sta dando i suoi frutti. Si può chiudere a 15 più qualche bonus.