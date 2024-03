La dirigenza rossonera vuole chiudere il colpo Alessandro Buongiorno, centrale del Torino trattato da Diavolo anche lo scorso gennaio e con una valutazione di 35 milioni di euro. Il centrale ha espresso pieno gradimento al trasferimento a Milanello e lo stesso Cairo sa che la prossima potrebbe essere l’occasione giusta per far partire il ragazzo. Furlani resta in costante pressing

L’obiettivo del Milan per rinforzare la difesa è ancora Alessandro Buongiorno. Il classe 1999 non è un nuovo interesse per i rossoneri, che ci hanno provato già lo scorso gennaio a portarlo a Milano.

Milan, obiettivo Alessandro Buongiorno

Buongiorno è uno dei pezzi pregiati del Torino, uno dei giocatori che più hanno mercato. La scorsa estate era stato trattato dall’Atalanta ma l’affare non andò a buon fine, a far saltare tutto è stato il rifiuto per la Dea dallo stesso difensore. A gennaio ci ha provato il Milan, ma in questo caso la trattativa non si è neppure aperta per il rifiuto arrivato direttamente da Urbano Cairo. Il Toro avrebbe intenzione di trattenerlo, ma il giocatore vuole giocare a livello internazionale. Intanto c’è anche il pericolo-Europeo, dove, con un ruolo da protagonista, potrebbero aumentare gli interessati.

Il Club di Via Aldo Rossi ha intenzione di chiudere il colpo con una valutazione di 35 milioni di euro. Il centrale ha espresso pieno gradimento per un trasferimento al Milan e lo stesso Cairo sa che la prossima potrebbe essere l’occasione giusta per far partire il ragazzo. Furlani resta in costante pressing, anche perché sul centrale ci sono diverse società in agguato.