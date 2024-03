Milan, priorità al rinnovo di Maignan: cifre e dettagli

Nonostante non sia la sua miglior stagione, Mike Maignan rimane uno dei portieri più forti del mondo. Il francese rimane fra i top del suo ruolo e il Milan non vuole privarsene, anche per la sua importanza nello spogliatoio. Per questo i rossoneri stanno già lavorando al suo rinnovo, come riporta il Corriere dello Sport. Il contratto dell’estremo difensore scade nel 2026, ma per essere tranquilli conviene sempre muoversi in anticipo. Nelle prossime settimane sono attesi incontri e colloqui per gettare le basi dell’intesa.

Cifre e dettagli del rinnovo di Maignan

L’idea del Milan è proporre a Maignan un prolungamento di tre anni. A livello di cifre, attualmente il classe ’95 guadagna 2,8 milioni di euro a stagione, mentre l’offerta dei rossoneri è di 4,5. L’entourage del portiere però è partito da una richiesta in linea con i top della rosa, intorno ai 6 milioni. La distanza di partenza non è così elevata e negli incontri che si susseguiranno non dovrebbe essere difficile trovare un accordo. Il rinnovo sarebbe fondamentale per allontanare le sirene di mercato, dato che Mike piace a PSG, Bayern e diverse squadre di Premier League.