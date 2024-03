Milan, le condizioni di Maignan non preoccupano: gli esami danno esito negativo

Dopo essere uscito per infortunio nella gara contro lo Slavia Praga, in casa Milan per Mike Maignan c’era qualche preoccupazione. Successivamente la sua titolarità contro il Verona nella gara di ieri pomeriggio ha tranquillizzato i tifosi rossoneri e non solo. Il portiere del Milan nel post gara però ha accusato qualche fastidio, problemi che si portava dietro da giovedì.

Milan, dal ritiro della Francia le condizioni di Maignan sono buone

Maignan ha effettuato degli esami per sapere la natura delle sue condizioni, e non ha rivelato alcune peculiarità. Il francese è sotto controllo e le sue condizioni non destano di preoccupazione, il portiere rimane a disposizione per le amichevoli che effettuerà la Francia alla corte di Didier Deschamps che anch’esso ha rivelato di non essere preoccupato sull’infortunio del portiere.