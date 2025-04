Milan, obiettivo qualificazione: senza Europa tutto potrebbe complicarsi

Milan in missione: la Coppa Italia regala anche il passaporto per l'Europa

La qualificazione alla prossima Champions League è sempre più un miraggio per il Milan, soprattutto dopo domenica, quando i rossoneri sono stati messi ko dal Napoli. Adesso rossoneri hanno ancor di più l’obbligo di non sbagliare il derby d’andata di Coppa Italia di domani sera.

Milan, senza Europa tutto va a complicarsi

Contro l’Inter in palio non c’è solo la possibilità di andare a giocarsi nella finale di Roma del 14 maggio il secondo trofeo stagionale, ma anche la qualificazione diretta alla prossima Europa League. Un traguardo essenziale per la società. Purtroppo è diventato necessario aggrapparsi alla Coppa Italia pur di non stare un anno senza coppe europee. L’ultima volta è successo nel 2019-20 complice l’accordo con la Uefa ratificato davanti al Tas e successivo al mancato rispetto del Fair play finanziario.

Per il Milan qualificarsi in Europa è essenziale, soprattutto da un punto di vista economico. L’Europa League non garantisce gli stessi milioni della Champions, ma resta un percorso importante anche per i soldi, i quali aiuterebbero con il bilancio. Anche sul mercato andrebbe ad incidere la mancata qualificazione alla Champions. L’Europa League o la Conference League non sono attraenti come la Champions, soprattutto per i grandi giocatori certe trattative rischierebbero di complicarsi.