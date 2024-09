Milan: oggi la ripresa degli allenamenti | Infortunio per Bennacer, l’algerino rischia tre mesi di stop

Milan, out Bennacer. Ed Abraham prepara la prima da titolare

Aspettando la sfida contro il Venezia, ed esclusi i nazionali, i rossoneri torneranno ad allenarsi quest’oggi agli ordini di mister Fonseca, che dovrà mischiare le carte in vista dei tanti impegni futuri, comprese le gare contro Inter e Liverpool.

Milan, tutti agli ordini di Fonseca. E Bennacer..

Brutte notizie intanto per l’allenatore rossonero dopo l’infortunio di Bennacer, che ha riportato un problema muscolare al polpaccio e sarà costretto a stare fermo ai box per più di 60 giorni. Doppia beffa per il Milan, che aveva nelle scorse settimane messo il calciatore sul mercato.