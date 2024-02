La squadra di Pioli torna subito sul campo d'allenamento dopo la vittoria contro il Rennes per preparare la sfida col Monza in programma domenica sera.

Dopo la vittoria contro il Rennes, il Milan tornerà subito in campo domenica 18 febbraio a Monza contro la squadra di Adriano Galliani; è previsto, dunque, subito in giornata un allenamento a Milanello: seduta di scarico per chi ha giocato ieri, classica per il resto del gruppo.

Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.