Milan, Olivier Giroud positivo al Covid

Tampone molecolare positivo per l’attaccante del Milan Olivier Giroud



Il Milan comunica in via ufficiale che il francese Olivier Giroud, protagonista dell’ultimo match di serie A contro il Cagliari , è risultato positivo al Covid.

Le condizioni del giocatore

La società sottolinea che le autorità sanitarie di competenza sono state informate e che il giocatore sta bene e rimarrà in isolamento fiduciario.

Viene precisato che Giroud non ha avuto contatti con il resto della squadra dal match contro il Cagliari, ultima gara di campionato disputata domenica 29 agosto.

Brutto colpo per il Milan che, dopo aver recuperato Zlatan Ibrahimovic – tornato in gruppo – perde l’attaccante francese. Pioli potrà però contare sulla sosta nazionali per recuperare Giroud.