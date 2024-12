Milan, ora è ufficiale: Conceição è il nuovo allenatore

Con un comunicato ufficiale, la società rossonera ha ufficializzato il cambio in panchina. A prendere la guida del club, come già previsto nelle scorse ore, sarà Sérgio Conceição, ex tecnico del Porto. Il portoghese ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.

Milan, il comunicato:

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un’esperienza ricca di successi e soddisfazioni”.