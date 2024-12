Il Milan ha scelto Conceicao

Sarà l’ex centrocampista di Inter e Lazio Sergio Conceicao ad occupare la panchina del Milan, il tecnico ex Porto prende il posto di Paulo Fonseca esonerato dopo Milan – Roma. A quanto pare non sarebbe stata la prima scelta il mister portoghese, la dirigenza del Milan avrebbe contattato in primis l’ex Lazio Maurizio Sarri, offerta rifiutata e opzione B rappresentata da Sergio Conceicao.