Milan, Origi in uscita: nessun club alla finestra, possibile risoluzione del contratto

Divock Origi non rientra nei piani della prossima stagione del Milan. Il calciatore starebbe lavorando a parte in attesa di una nuova sistemazione. Lo scorso anno è stato in prestito in Premier League al Nottingham Forrest, con la possibilità a gennaio addirittura di partire in direzione America nella Major League Soccer, cosa che alla fine non è avvenuta.

Milan, difficile piazzare Origi con l’ingaggio che percepisce

Tornato al Milan non sono arrivate altre offerte da altri club, considerando che ha un ingaggio pesante da 4 milioni di euro l’anno e con quel ingaggio qualsiasi squadra avrebbe delle difficoltà. Secondo Milannews.it è possibile che si possa arrivare alla risoluzione consensuale del contratto.