Milan, Paratici vuole portare Lorenzo Giani: difficoltà con Moncada?

A breve Fabio Paratici potrebbe arrivare in rossonero come nuovo direttore sportivo del Milan. Anche se non c’è una certezza, sembra che l’intesa di massima sia stata raggiunta tra le parti già nelle scorse ore. Adesso il prossimo step sarà quello di avere pazienza prima di firma e ufficialità.

Milan, Paratici e società sempre più vicini

Tra le due parti ci sono ancora alcune questioni da sistemare, come per esempio la volontà dell’ex Juventus e Tottenham di portare con sè alcuni suoi uomini di fiducia. Primo su tutti Lorenzo Giani, attuale responsabile dell’area scouting della Sampdoria che in passato ha lavorato a lungo con Paratici. A capo dello scouting del Milan, però, dovrebbe tornare Geoffey Moncada dopo l’esperienza da diretto dell’area tecnica. Non è quindi da escludere un’eventuale convivenza tra i due, con una possibile riorganizzazione delle aree di competenza nella presa visione e nella ricerca dei giocatori.

Milan e Paratici dovranno capire bene come muoversi su questa linea. Intanto la società di Via Aldo Rossi prova a convincere il ds a firmare e trovare l’intesa, poi per il resto si troverà sempre un compromesso.