Milan, Paulo Sosa esalta il giocatore dei rossoneri: “È il nuovo Zidane”

Nel post partita di Salernitana-Empoli, Paulo Sosa ha fatto i suoi complimenti a Yacine Adli, il quale è finalmente tornato a vestire la maglia del Milan da titolare. L’allenatore della Salernitana ha allenato il giocatore ai tempi del Bordeaux prima del trasferimento al Diavolo. Mister Pioli ha deciso di far partire Adli dal primo minuto in seguito all’infortunio, e il giocatore ha risposto prontamente giocando una buona partita in quel di Cagliari.

Parole d’amore di Paulo Sosa per Adli

Ma se c’è qualcuno che non ha mai avuto dubbi sulle qualità del ragazzo questo è proprio l’allenatore della Salernitana Paulo Sosa. Il tecnico portoghese si è soffermato sulle qualità tecniche del ragazzo e sul suo rapporto con lui. “Ci vogliamo sempre molto bene” ha detto Sousa in collegamento con DAZN, mentre Adli, da Cagliari, ascoltava gli elogi del suo vecchio mister. “Un ragazzo splendido e un gran lavoratore. Tecnicamente straordinario, creativo. Al Bordeaux quando abbiamo lavorato insieme l’ho descritto come nuovo Zinedine Zidane per la creatività e la qualità tecnica che ha. Ha bisogno però di continuità e di migliorare alcuni aspetti, ne abbiamo già parlato”.