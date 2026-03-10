Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Milan, piena fiducia in Allegri: il piano di Cardinale per trattenerlo

Anna Rosaria Iovino
finale coppa italia frecciarossa 2023 2024: atalanta vs juventus
MASSIMILIANO ALLEGRI PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Milan è stretto intorno a Max Allegri. Il derby, con la presenza anche di Cardinale in tribuna, è coinciso con una delle serate migliori di Allegri, rendendo ancora più evidente ai vertici del club rossonero quanto sia fondamentale la sua presenza in panchina. Situazione che ha spinto a riprogrammare il futuro.

Milan, Cardinale lavora per trattenere Allegri

Il posto in Champions è ormai blindato per i rossoneri, come l’opzione per il rinnovo fino al 2028 per Max. La novità, in realtà, è che dopo la vittoria del derby si è riaperto il campionato, quindi la società del Milan non può che ringraziare il suo allenatore e renderlo più protagonista anche sul mercato che verrà. Sarebbe proprio questa l’intenzione di Cardinale dopo il lavoro svolto fino ad oggi dal tecnico livornese.

Non a caso, la volontà di Allegri è proprio quella di essere parte arriva anche nelle trattative di mercato. In assenza di questo “potere” l’allenatore potrebbe optare per nuove mete. Nelle ultime ore si è presentato il Real Madrid che solitamente concede carta bianca ad i suoi allenatori. Al momento è impossibile immaginare un Milan senza Allegri il prossimo anno, a meno di offerte davvero irrinunciabili dall’estero. Cardinale ha già fatto sapere di voler essere più presente e di certo ha intenzione di non privarsi per nulla al mondo di un allenatore che ha saputo regalare ai tifosi rossoneri delle grandi soddisfazioni in stagione.

