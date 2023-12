Alle 18:00 di sabato 9 dicembre il Gewiss accoglierà il Milan di Pioli, in questa occasione Pioli ritrova Giroud che tornerà ad essere titolare, l’attaccante ritrova il campo dopo aver scontato le giornate di squalifica rimediate contro il Lecce. Il francese dovrà sfatare il mito che in tre anni l’ex Chelsea non è mai riuscito a segnare alla Dea.

Giroud l’uomo dei big match

Il bomber francese è l’uomo dei big match ma con l’Atalanta sembra non riuscire a segnare, ha infatti segnato 6 goal con il Napoli, 3 goal all’Inter e Lazio, 2 goal alla Roma e 1 alla Juventus.