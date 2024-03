Milan, Pioli si gioca il futuro in tre mesi | Può rimanere ad una condizione

Il tecnico rossonero punta all'Europa League per salvare la stagione e restare sulla panchina del Milan nella prossima annata

Il Milan ha battuto la Lazio ma i problemi visti nell’ultimo periodo si sono messi ancora una volta in evidenzia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Stefano Pioli si deciderà a maggio dopo aver visto il cammino in Europa League e valutando il percorso in campionato.

Pioli in Europa si gioca la panchina

L’obbiettivo del Milan, dopo essere uscito dalla Champions, è diventato l’Europa League. Se Pioli dovesse arrivare in fondo e vincerla allora in quel caso la probabilità di rimanere sulla panchina rossonera si alzerebbe notevolmente considerando che lo Scudetto è ormai sfumato.