Milan, Pioli: “Voci su Conte? Non mi danno fastidio ma annoiano. Sul difensore vi spiego”

Pioli ha presentato oggi in conferenza stampa il match che vedrà impegnato il Milan domani contro il Frosinone. Ecco le parole del tecnico rossonero.

Milan, le parole di Stefano Pioli

Era preoccupato del possibile contraccolpo emotivo dopo la gara con il Bologna?

“Dopo gli incontri avuti avuti con la squadra e gli allenamenti, sono convinto che siamo consapevoli del momento e che la stagione è ancora lunga“.

Domenica c’è Inter-Juve: l’occasione fa l’uomo ladro?

“C’è domenica ed è vero, ma per noi conta domani e domani c’è il Frosinone“.

Le condizioni di Bennacer?

“Dopo il leggero infortunio con la Nazionale, ha ripreso con noi solamente ieri e non potrà avere un grande minutaggio, ma sta bene ed è a disposizione“.

Le voci su Conte danno fastidio?

“Non mi danno fastidio ma annoiano, ma ad oggi questo è abbastanza normale. Ciò che conta è che io e i miei calciatori vogliamo dimostrare il nostro valore fino a fine stagione, poi vedremo“.

Come è andato lo studio della partita?

“Possiamo fare meglio, difendere meglio in alcune situazioni“.

Chi tira i rigori?

“Io l’ho deciso, domani lo comunicherò alla squadra“.

Si reputa deluso dopo il mancato arrivo del difensore?

“Non è arrivato perché le opportunità del mercato non corrispondevano alle mie e alle nostre esigenze. Cercavamo un difensore di livello già pronto, ma purtroppo non si è creata la possibilità di migliorare il nostro organico“.

Perché Pellegrino è andato via?

“Pellegrino ha bisogno di giocare, con noi in questo momento avrebbe fatto fatica“.

Che ne pensa delle parole di Capello e Braida?

“Dico che non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non gioca con noi da anni e abbiamo vinto lo Scudetto senza di lui, Kessie ha fatto un’altra scelta. A me piace molto la squadra che ho. Per le aspettative che abbiamo pensiamo di non essere da metà classifica, vogliamo fare più punti del girone d’andata“.

In difesa problemi di uomini o di impianto?

“Non è un problema di uomini, è una questione di organizzazione, comunicazione e intensità“.

Crede negli obiettivi?

“Credo molto nei miei giocatori e i confronti che ho avuto con loro in settimana mi convincono sempre di più che ho un gruppo forte. Poi scommettere non si può“.

Pioli: “Mi serviva un difensore pronto che conoscesse il campionato”

Qual è il tipo di difensore che voleva?

“Un difensore pronto che conoscesse il campionato. Ora punteremo su Simic perché tutte le opportunità valutate non le abbiamo ritenute all’altezza“.

Per il centrocampo invece?

“A centrocampo daremo fiducia a Zeroli“.

Il vostro obiettivo?

“Vincere più partite possibili da qua alla fine“.

È ancora convinto che questo modo di giocare abbia più benefici che rischi?

“Noi cerchiamo di comandare le partite perché sappiamo attaccare bene, dobbiamo difendere meglio“.

Le tante critiche le danno fastidio?

“L’unica cosa che mi da fastidio è il non aver vinto sabato. Giusto poi che su di noi ci siano aspettative alte, ma vedremo alla fine cosa saremo riusciti a fare“.

Manca il saper correre all’indietro?

“Noi preferiamo correre in avanti, se riusciamo ad interrompere il gioco del basso dell’avversario ci sono più possibilità di impedirgli gli attacchi. Voi state parlando di tattica, io più di mentalità che di strategia. Se rivedete il rigore preso col Bologna, c’era tutta la squadra sotto palla, bastava comunicare e prendere meglio delle posizioni; sul cross di Orsolini eravamo 6 noi contro 3 loro: bisogna fare meglio quelle situazioni lì“.

Cosa è mancato in Champions?

“Mancati concretezza e fortuna“.

Le condizioni di Adli?

“Adli sta migliorando tanto anche i numeri positivi anche in fase difensiva. Domani può giocare con Bennacer“.

La squadra è sempre un po’ ottimista sul campo?

“Ci può stare, è una buona lettura. Soprattutto in alcuni momenti della partita dobbiamo avere le antenne più dritte“.